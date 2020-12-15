ВОЗ обсуждает введение паспортов вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рассмотрит вопрос введения паспортов вакцинации от коронавируса. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Всемирная организация здравоохранения рассмотрит вопрос введения паспортов вакцинации от коронавируса, сообщила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью Радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт kp.ru.

- Надо напомнить, что сейчас, если вы хотите путешествовать в определенные страны Африки, другие страны, есть обязательная вакцинация против желтой лихорадки. И подтверждается, что человек вакцинировался. Чтобы он не заболел желтой лихорадкой, вернулся домой и не способствовал переносу вируса желтой лихорадки домашними комарами, которые могут заразиться этим вирусом и практически сделать это заболевание эндемичным в других странах мира, - объяснила Вуйнович.