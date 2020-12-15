Минпромторг: предпосылок для дальнейшего роста цен на базовые продукты в РФ нет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Задача Минпромторга следить за тем, чтобы фиксация цен на базовые продукты питания в России не привела к подорожанию других социально значимых товаров для населения. С таким заявлением выступил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Однако предпосылок для роста цен пока нет, заявил он в эфире телеканала «Россия-24». Их не было и раньше, потому что Министерство сельского хозяйства России существенно финансово поддерживает производителей продуктов питания, сказал Евтухов.

«Эти меры все [по сдерживанию цен] - долгосрочные, за исключением фиксации цен на три базовых продукта (сахар, муку, подсолнечное масло)», - добавил замминистра.

Владимир Путин 9 декабря 2020 года отчитал правительство за рост цен на базовые продукты питания, которое никак не связано не с пандемией коронавируса. Он обратил внимание, что этот процесс связан с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам принять меры для урегулирования цен и еженедельно отчитываться об этом.