Минздрав: Переболевшим коронавирусом записываться на прививку пока не стоит

В России идет прививочная кампания, для защиты от коронавируса предлагается два укола первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19 «Спутник V». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России идет прививочная кампания, для защиты от коронавируса предлагается два укола первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19 «Спутник V». При этом часть жителей нашей страны уже успели переболеть ковидом - по разным оценкам доля таких лиц составляет от 15 до 25%. В то же время по данным исследований антитела к коронавирусу у переболевших в легкой и умеренной форме могут исчезать уже в течение 4-5 месяцев после выздоровления.

Стоит ли сейчас записываться на вакцинацию «Спутником V», если человек успел перенести коронавирусную инфекцию?

- Для решения вопроса о вакцинации переболевших необходимо больше времени и больше информации о повторной заболеваемости пациентов, перенесших COVID-19. Подходы к вакцинации переболевших граждан будут выработаны по мере поступления такой информации, - ответил на вопрос «КП» помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Иными словами, пока, до получения более точных данных, записываться на прививку переболевшим ковидом не стоит.

«В то же время, в случае сохранения вируса в популяции и/или мутации вируса, вакцинация от COVID-19 может стать сезонной. В этом случае повторная прививка будет рекомендована всем гражданам, в том числе тем, кто ранее уже переболел коронавирусной инфекцией», - отметил Алексей Кузнецов.

Врачи-иммунологи поясняют, что на сегодня нет данных о каких-либо опасных осложнениях у тех, кто получил прививку, не зная о бессимптомном ковиде или уже перенесенной болезни.