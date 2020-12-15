Можно ли прививаться «Спутником V» переболевшим коронавирусом и людям старше 60-ти: Отвечает Минздрав

Масштабная вакцинация от коронавируса в России стартовала на прошлой неделе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Масштабная вакцинация от коронавируса в России стартовала на прошлой неделе. Сегодня объявили о начале прививочной кампании в США. Также идет вакцинация в Великобритании. При этом на Западе прививку предлагают в первую очередь людям старшего возраста, поскольку у них повышен риск тяжелых осложнений ковида. А как у нас? Можно ли уже сейчас получить укол вакцины представителям «серебряного» возраста или еще подождать? Записываться ли на вакцинацию тем, кто переболел COVID-19, в том числе бессимптомно? На вопросы, которые волнуют сейчас многих, по просьбе kp.ru ответил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ

Ряд исследований показал, что у тех, кто перенес ковид в легкой или умеренной форме, антитела зачастую пропадают через 4-5 месяцев после болезни. При этом, как отмечают эксперты, не исключено, что сохраняется так называемый Т-клеточный иммунитет, который продолжает защищать организм (в широкой клинической практике тесты на Т-клеточный иммунитет сейчас не применяются). Однако точных данных пока нет. Как тогда вести себя переболевшим коронавирусом в свете начавшейся вакцинации?

- Для решения вопроса о вакцинации переболевших необходимо больше времени и больше информации о повторной заболеваемости пациентов, перенесших COVID-19, - подтверждает Алексей Кузнецов. - Подходы к вакцинации переболевших граждан будут выработаны по мере поступления такой информации.

Иными словами, если вы точно знаете, что перенесли ковид, пока на прививку записываться не стоит. В то же время важно продолжать соблюдать все защитные меры (маска, дистанция, антисептики), поскольку риск повторного заражения на сто процентов не исключен.

ВАЖНО

В случае сохранения вируса в популяции и/или мутации вируса вакцинация от COVID-19 может стать сезонной. Тогда повторная прививка будет рекомендована всем гражданам, в том числе тем, кто ранее уже переболел коронавирусной инфекцией, отмечают в Минздраве.

В ТЕМУ

Что будет, если получил укол вакцины, не зная о бессимптомном ковиде?

Участникам клинических исследований «Спутника V» перед уколом делали и ПЦР-тест, который обнаруживает выделение вируса, и тест на антитела для выяснения, не успел ли человек уже переболеть. При масштабной вакцинации ни у нас, ни в других странах поголовное тестирование перед прививкой не предусматривается. Специалисты поясняют, что это чрезмерные и не оправданные в текущей эпидситуации затраты времени и средств.

- Что может быть, если вакцину уколют бессимптомному больному или человеку, перенесшему ковид? - спросили мы у иммунолога, кандидата медицинских наук, эксперта по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов Николая Крючкова.

- Сейчас этого никто достоверно не знает. Теоретически, скорее всего, в обоих случаях вакцина просто не сработает (или сработает слабо), не сформируется полноценный иммунитет. Худший вариант – это риск более тяжелого течения болезни. Но, повторю, пока доказательств клинической актуальности последнего явления нет.

Ряд исследований показал, что у тех, кто перенес ковид в легкой или умеренной форме, антитела зачастую пропадают через 4-5 месяцев после болезни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О ЗАЩИТЕ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

При регистрации вакцины Гам Ковид Вак (Спутник V) в инструкции к ней было указано, что прививка предназначена для лиц в возрасте 18-60 лет. Однако мы знаем, что уколы «Спутника V» получили и 65-летний министр обороны Сергей Шойгу, и 62-летний мэр Москвы Сергей Собянин, и сам глава команды разработчиков вакцины 69-летний академик РАН Александр Гинцбург. В сентябре на одном из «круглых столов» по ковиду о возможности прививки для старшего поколения поинтересовался знаменитый врач, глава Национальной медицинской палаты 87-летний Леонид Рошаль. «Ничего страшного, прививайтесь», - ответил ему академик Гинцбург.

Среди людей в возрасте 60+, получивших вакцину, оказался и журналист kp.ru Сергей Пономарев (kp.ru публикует его дневники). Однако наш корреспондент принял участие в клинических исследованиях прививки на лицах старшей возрастной категории, это не то же самое, что «обычная» вакцинация.

- В настоящее время применение вакцины «Спутник V» в рутинной медицинской практике возможно у пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, - поясняет помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. - Для снятия верхней возрастной границы разработчик вакцины, Центр им. Гамалеи, проводит дополнительное клиническое исследование с участием 100 добровольцев в возрасте старше 60 лет, которое, предварительно, показывает хорошие результаты (в нем-то и принял участие наш Пономарев. - Ред.). Проблем безопасности «Спутника V» у пожилых добровольцев не отмечено. Сейчас разработчик вакцины анализирует клинические данные и готовит отчет, на основании которого Минздрав будет принимать решение о возможности применения вакцины от COVID-19 у старших групп населения. Решение может быть принято уже в третьей декаде декабря.

МНЕНИЕ ВРАЧА КОВИДНОГО ГОСПИТАЛЯ

«Со временем риск повторных заражений растет, нужно наблюдать за иммунитетом»

- Стоит ли прививаться тем, кто переболел коронавирусной инфекцией? Ответ на этот вопрос кроется в понимании появления и исчезновения антител к вирусу, - рассказал kp.ru врач, работающий в «красной зоне» одного из ковидных госпиталей, Дмитрий Барановский. - После перенесённого заболевания формируется иммунитет, о наличии которого можно судить по антителам типа G (IgG). Как показывает клинический опыт, антитела рано или поздно исчезают, и, соответственно, риск повторного заражения возрастает вновь. На сегодня такие случаи, к сожалению, известны.

Другое дело - как скоро нужно делать прививку? Я бы сказал, что не стоит спешить прививаться уже переболевшим пациентам. Им можно рекомендовать наблюдать за уровнем антител IgG. В этой связи вполне логичным выглядит до начала вакцинации прохождение теста на антитела. В то же время, безусловно, стоит отметить, что некоторые вакцины рассчитаны не на антительный, а на Т-клеточный иммунный ответ против коронавируса.

- Дмитрий, а на какие показатели уровня антител IgG нужно ориентироваться?

- Все зависит от референсных значений, которые дает каждая лаборатория (эти значения расшифровываются в результатах анализов. - Ред.). Как правило, когда уровень антител «падает» до показателей менее 10-ти, то считается, что антительный иммунитет практически отсутствует.

От редакции: в любом случае специалисты склоняются к тому, что нужны дополнительные наблюдения, официальные разъяснения и рекомендации. «КП» следит за развитием ситуации и сообщит о появлении новых данных.

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