В ВОЗ назвали новую мутацию коронавируса, обнаруженного в Британии, более заразной

В ВОЗ назвали новую мутацию коронавируса более заразной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый вид коронавируса, обнаруженный в Британии, оказался более заразным. Тем не менее, он не представляет большей опасности для человека, сообщил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

- Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Соединенном Королевстве, - приводит его слова Sky News.

Накануне в Британии обнаружили новый тип коронавируса. Судя по всему он распространяется быстрее, чем предыдущие штаммы.

Новым вариантом COVID-19 заразилось уже более тысячи человек - преимущественно на юге Англии. Количество заболевших неуклонно растет, сообщает глава местного Минздрава Мэтт Хэнкок

В связи с ростом заболеваемости в Лондоне водят максимальный уровень ограничений с 16 декабря. От локдауна этот режим отличается тем, что продолжают работать непродовольственные магазины, салоны красоты и спортзалы.