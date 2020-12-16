«У меня больше ничего нет»: Лукашенко пообещал «драться» за Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «драться» за свою страну, призвав сограждан не думать, что он «все бросил и ушел». С таким заявлением глава государства выступил во время встречи с работниками больницы в Могилеве, передает телеканал СТВ.

«Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Все, Лукашенко, ты свое дело сделал», — до тех пор я буду драться за эту страну», - сказал он.

«У меня больше, кроме нее, ничего нет», - добавил белорусский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 августа в республике прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства. Оппозиция, несогласная с официальными результатами голосования, вывела людей на улицы. С тех пор в стране регулярно проходят несанкционированные акции протеста – всевозможные митинги, демонстрации, шествия, марши и автопробеги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин: Попытка Лукашенко быть и с Западом, и Востоком - опасная штука. Он на эти грабли и наткнулся

Знаменитый на весь СНГ «дальнобойщик» (одна из самых любимых зрителями ролей Гостюхина), рассказал спецкору «КП» Владимиру Ворсобину, что думает о протестах в своей стране (подробности).