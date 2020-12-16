Елена Малышева назвала лучший способ сбить температуру при коронавирусе

Парацетамол глобально подходит всем, он разрешен даже бремененным и кормящим матерям Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Ведущая популярной программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева рекомендует сбивать температуру при коронавирусе парацетамолом.

Врач пояснила, почему: по ее словам, этот жаропонижающий препарат «глобально подходит всем», парацетамол можно принимать даже во время беременности или в период грудного вскармливания.

«Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное — он разрешен бремененным и кормящим матерям», - сказала телеведущая в эфире Первого канала.

Елена Малышева уточнила, что безопасность этого лекарства для плода или малыша «доказана с самым высоким критерием». А вот давать детям младше 12 лет популярный среди россиян аспирин, по ее словам, просто опасно: «Он вызывает судороги, если его дают для снижения температуры».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Роспотребнадзоре объяснили, почему у одних больных коронавирусом долго держится высокая температура, а у других может совсем не повышаться.

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