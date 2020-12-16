Число мигрантов в России за время пандемии снизилось почти вдвое

В МВД назвали число мигрантов в России Фото: Евгения ГУСЕВА

За время пандемии коронавируса число мигрантов в России снизилось почти вдвое. Если обычно в нашей стране находится до 11 миллионов иностранных граждан, то на сегодняшний день их всего около шести миллионов. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

«В Российской Федерации ежегодно находится от девяти до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась, и в настоящее время составляет примерно шесть миллионов человек (6,3 миллиона)», - цитирует РИА Новости ответ правоохранительного ведомства на свой запрос.

При этом, как уточнили в МВД, разрешение на временное проживание или вид на жительство в России есть у около миллиона иностранцев.

Отмечается также, что самая многочисленная категория приезжих — это трудовые мигранты, которые живут, в основном, в крупных российских городах и экономических центрах. Большинство из них работают по патентам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях Минстрой сообщил, что во многих регионах России ощущается дефицит рабочей силы на стройках, и предложил упростить мигрантам-строителям условия въезда в страну.