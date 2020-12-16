Мишустин сообщил о готовности всех мер для борьбы с необоснованным ростом цен

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все необходимые решения и меры системного характера для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты питания готовы. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, уточнив, что соглашения о стабилизации цен на продукты будут подписаны сегодня, 16 декабря.

«Правительство оперативно подготовило все необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, в том числе меры системного характера», - заявил глава правительства

Премьер-министр отметил, что меры по сдерживанию роста цен на продукты временные, и призвал не увлекаться и «впадать в так называемый регуляторный раж». По его словам, такое административное регулирование в итоге может привести к снижению производства или долгосрочных инвестиций.

Напомним, днем ранее, 15 декабря, Мишустин уже подписал несколько постановлений, которые направлены на урегулирование ситуации с ростом цен на социально значимые продукты. В постановлениях говорится, что производители и торговые сети заключат соглашения для стабилизации цен. Кроме того, будут установлены тарифные квоты на субсидии для производителей муки и вывоз зерновых.