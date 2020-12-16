В работе Telegram произошёл второй крупный сбой за сутки

16 декабря в работе Telegram произошло сразу два масштабных сбоя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Telegram жалуются на крупный сбой в работе мессенджера, сообщается на сайте Downdetector, фиксирующем сбои работы популярных ресурсов.

Примерно 90% жалоб пользователей связаны с невозможностью подключиться к серверу мессенджера. Ещё 9% сообщили, что не могут отправить сообщение. Проблемы с работой Telegram фиксируются в Беларуси, Германии, России, Украине, Чехии, Швейцарии и нескольких других европейских стран.

Утром 16 декабря сайт KP.ru сообщал о сбое в работе WhatsApp, Telegram и YouTube. Пользователи мессенджеров также не могли подключиться и отправить сообщения, а пользователи видеохостинга не могли посмотреть ролики и зайти в личный кабинет.

До этого такое же масштабное нарушение в работе YouTube случилось 14 декабря. Тогда открыть сайт или приложение видеохостинга не могли пользователи России, Евросоюза, Великобритании, Турции, Японии, Малайзии, США, Бразилии.