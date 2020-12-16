В Минсельхозе назвали сроки снижения цен на подсолнечное масло и сахар в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Цены на подсолнечное масло и сахар в России после подписания соглашения ретейла и поставщиков уже начали снижаться и должны скорректироваться за пять дней, к понедельнику, 21 декабря. Такой срок назвал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Глава Минсельхоза уточнил, что, как и было оговорено ранее, магазины будут закупать сахар и масло по 36 и 95 рублей за килограмм соответственно. При этом он отметил, что данные меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

«В соответствии с положениями соглашений цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение», - отметил министр в ходе подписания соглашений о заморозке цен на ряд значимых продуктов.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что меры по сдерживанию роста цен на продукты временные, и призвал не увлекаться и не «впадать в так называемый регуляторный раж». По его словам, такое постоянное регулирование может привести к снижению производства или долгосрочных инвестиций.