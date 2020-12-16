Чак Норрис рассказал, когда приедет в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудский актер Чак Норрис в эксклюзивном интервью «Комсомолке» рассказал о сотрудничестве с разработчиками знаменитой видеоигры World of Tanks, а также о поездках в Россию.

Он рассказал, что имеет много черных поясов по боевым искусствам, завоеванных в России, и больше всего в Санкт-Петербурге.

"В последнюю поездку в Россию я взял с собой жену. Это был ее первый визит в вашу страну, и мы прекрасно провели время, когда я показывал ей Москву. Мы повстречали в России много прекрасных людей и со многими из них подружились", - сообщил Норрис.

Он выразил надежду снова встретиться со своими друзьями из РФ, когда коронавирус уйдет в прошлое.

Актер пожелал всем читателям «Комсомолки» не болеть и беречь себя.

"Хорошего вам Рождества и новогодних праздников!", - сказад Норрис.

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