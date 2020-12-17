Путин: Проблем сейчас море, но океан расплескался по всему миру

Путин: Уходящий год принёс и плюсы, и минусы. Но главной проблемой стала пандемия. Фото: REUTERS

Первый вопрос на Большой пресс-конференции Владимира Путина задала журналистка из Магадана, спросив президента о том, был 2020 год хорошим или плохим.

Президент России Владимир Путин ответил, что главной проблемой стала пандемия.

- Проблем было море, но океан расплескался по всему миру, - отметил президент.

Он также заявил, что Россия справилась с ними даже лучше, чем многие другие страны, "которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики, развитием своих социальных служб, и систем здравоохранения".

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