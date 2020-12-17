Путин сообщил, что сделает вакцину от коронавируса

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции, что еще не сделал прививку от коронавируса, но сделает ее при первой возможности.

- Я всех внимательным образом призываю относиться к рекомендациям специалистов. И до меня пока это не добралось. Пока этой вакцины, поэтому, еще не поставил. Но сделаю это обязательно как это станет возможным. Наша вакцина безопасна, не вижу причин не вакцинироваться. И хочу сказать, чтобы меня услышали. Наша задача - провести вакцинацию прежде всего внутри страны, - заявил президент РФ Владимир Путин.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер отметил необходимость всеобщей вакцинации от инфекции. По его словам, всеобщая вакцинация должна создать общенациональный иммунитет

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина. Полную стенограмму с пресс-конференции читайте тут.