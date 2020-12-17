"Это решают избиратели": Путин ответил на вопрос о судьбе партий в Госдуме

17 декабря в России проходит Большая пресс-конференция президента Путина Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о судьбе партий в Госдуме, заявил, что решать это будут избиратели.

- Это решает не кто-то, а сами граждане. Но наша политическая система развивается и дает возможность большему количеству политических сил и партий принять участие в избирательный кампаний. Желаю им успехов, - добавил президент во время Большой пресс-конференции.

Владимир Путин также отметил, что будущие выборы в Госдуму будут отличаться от предыдущих из-за принятия поправок к Конституции. Президент подчеркнул, что новые полномочия парламента повышают ответственность депутатов за работу правительства.

Сайт KP.ru ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина. Полную стенограмму с пресс-конференции читайте тут.