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Политика

Путин: конфликт в Донбассе рано или поздно будет урегулирован

Российский лидер заявил, что Минские соглашения в одностороннем порядке пересмотреть не удастся
Авторы (2):
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Конфликт в Донбассе рано или поздно будет урегулирован, а Минские соглашения в одностороннем порядке пересмотреть не удастся. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции, отметив, что Москва продолжит поддерживать Донбасс.

«На мой взгляд урегулирование неизбежно. Рано или поздно это произойдет. Вопрос в том когда. Это в значительной степени зависит от украинских властей. А Россия продолжит поддерживать Донбасс», - заявил глава государства

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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