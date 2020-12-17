Путин: конфликт в Донбассе рано или поздно будет урегулирован

Владимир Путин Фото: REUTERS

Конфликт в Донбассе рано или поздно будет урегулирован, а Минские соглашения в одностороннем порядке пересмотреть не удастся. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции, отметив, что Москва продолжит поддерживать Донбасс.

«На мой взгляд урегулирование неизбежно. Рано или поздно это произойдет. Вопрос в том когда. Это в значительной степени зависит от украинских властей. А Россия продолжит поддерживать Донбасс», - заявил глава государства

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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