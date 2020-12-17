Путин объяснил резкий рост цен на продукты

Владимир Путин Фото: REUTERS

Инструменты для снижения резко выросших цен на социально важные товары имеются и давно известны. Кабмин должен был своевременно реагировать. Так резкий рост цен на продукты объяснил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

«На мировых рынках выросла цена, начали внутренние цены подтаскивать. Надо было просто скорректировать таможенные пошлины, делов-то», - сказал он.

По его словам, при оперативной реакции можно было повлиять на ситуацию рыночными методами. Путин отметил, что его задели сложившиеся проблемы с ростом цен на продукты в России, особенно с учётом рекордного урожая.

Глава государства привел статистику согласно которой за последние шесть лет в России был рекордный урожай. «В этом году он будет 131 млн тонн, а может быть даже и 134 млн тонн», - заявил он, подчеркнув, что производство в сельском хозяйстве традиционно находится «в хорошей зоне».

Путин сообщил, что рассчитывает на реакцию «в течение нескольких дней» на меры по сдерживанию роста цен.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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