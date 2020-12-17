Путин о деле Фургала: Речь идёт об убийствах людей

Путин о деле Фургала: «Надо дать следствию доработать и передать дело в суд. Это не политическое преследование, а уголовное дело» Фото: REUTERS

Речь идёт не о воровстве или злоупотреблении служебным положением, а об убийствах людей, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста с Дальнего Востока о деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и акциях в его поддержку.

- У меня с ним были добрые отношения, человек был лояльный к федеральной власти. Но обвинение в его адрес очень тяжёлое, как члену ОПГ, которая занималась устранением конкурентов, - уточнил президент.

- Следствие работает, я туда не названиваю каждый день и не требую дополнительных данных. Я понимаю людей, которые разочарованы задержанием Фургала, но обвинения серьезные. Это не политическое преследование, - добавил Владимир Путин.