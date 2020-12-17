Путин рассказал, когда ситуация с коронавирусом в России может измениться в лучшую сторону

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции выразил надежду, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России изменится в лучшую сторону в течение полугода.

«Выход из кризиса будет зависеть от того, насколько мы будем справляться с самой пандемией. Как быстро это закончиться … Рассчитываю, что в течение полугода с коронавирусом в РФ изменится в лучшую сторону», - заявил российский лидер, отметив необходимость масштабной вакцинации.

Глава государства также сообщил, что принятые в период локдауна меры смогли поддержать наиболее пострадавшие отрасли экономики.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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