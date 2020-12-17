Путин рассказал, когда вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 декабря 2020 года в 12.00 началась большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году президент России отвечает на вопросы не только журналистов, но и обычных жителей страны.

На вопрос журналистов об индексации пенсий работающим пенсионерам Владимир Путин ответил, что условие для ее возврата простое – бюджетная обеспеченность.

"В СССР работающим пенсионерам вообще не платили. Сегодня, когда речь о коронавирусе, индексация важна. Я бы вообще выделил в отдельную категорию пенсионеров, которые остро нуждаются в помощи", - сказал президент.

Он подчеркнул, что государство заинтересовано, чтобы пенсионеры занимали те рабочие места, которые сейчас занимают.

Также он рассказал о выплатах неработающим пенсионерам.

"Индексация предусмотрена выше инфляции, которую прогнозируют около 4%. Мы индексируем на уровне 6,3%. Мы сделаем все, чтобы это обеспечить. Пенсионеры это заслуживают", - подвел итог Путин.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина. Полную стенограмму конференции можно прочитать тут.