Путин назвал Россию «белой и пушистой» по сравнению с Западом

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции признал, что по сравнению Западом «мы белые и пушистые»

«О том, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами - да, мы белые и пушистые», - ответил российский лидер на вопрос журналиста из ВВС.

Путин указал на то, что Москва пошла на то, чтобы освободить от диктата страны которые хотели развиваться самостоятельно, отметив, что НАТО не сдержало обещания расширяясь на восток. Так же российский лидер напомнил, что не Россия вышла из большого количества важных международных договоров.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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