В Google объяснили удививший пользователей перевод фразы «Thank you, Mr President»

В Google объяснили ошибку перевода фразы «Mr President» именем Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты компании Google объяснили ошибкой перевод фразы «Mr President» именем «Владимир Владимирович». Дело в том, что Google Translate для улучшения работы переводчика использует современные программные алгоритмы, сообщество пользователей по всему миру и шаблоны, которые могут исказить перевод.

- Если носители языка одновременно напишут и поддержат нужный перевод, то переводчик автоматических сохранит его и будет применять именно в такой формулировке. Видимо, нашелся человек с хорошим чувством юмора, который написал эту фразу, и большое количество людей ее поддержали, - объяснил в интервью РИА Новости глава «Цифровых платформ» Арсений Щельцин.

В самой компании отметили, что некоторые из таких шаблонов могут исказить перевод в нашей системе. Google поблагодарила своих пользователей, которые обратили внимание на неточность перевода, и пообещала исправить ошибку.

Такой перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации. Фото: скрин из Google Translate

Напомним, что необычный перевод фразы заметили пользователи сервиса Google Translate. Если в переводчик на английском языке ввести фразу «Thank you, Mr President» («Спасибо, господин президент»), то он переведет ее на русский как «Спасибо, Владимир Владимирович». При этом такой перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации, в других случаях фраза будет переведена дословно. Аналогичным образом Google Translate переводит и фразы "Hello, Mr President" и "Happy New Year, Mr President" как "Привет, Владимир Владимирович" и "С Новым годом, Владимир Владимирович". Интересно, что ошибку переводчика пользователи нашли спустя несколько часов после пресс-конференции российского президента Владимира Путина.