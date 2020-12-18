Глава Минпромторга заявил, что торговые сети начали снижать цены на масло и сахар

Денис Мантуров: Все федеральные сети подписали соглашение по снижению цен на масло и сахар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соглашения о снижении цен на подсолнечное масло и сахар в России подписали более 50 производителей, все федеральные ритейлеры и большинство региональных сетей, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Глава Минпромторга также рассказал, что пять крупных федеральных сетей присоединились уже на этапе подписания соглашения, сообщает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, президент Путин возмутился на совещании с экономическим блоком правительства неоправданным ростом цен на базовые продукты. На следующий день, 10 декабря, глава кабмина Мишустин потребовал разработать меры для урегулирования ситуации.

14 декабря правительство приняло решение до марта 2021 года ограничить цены на сахар и подсолнечное масло. Для сахара они составят 36 рублей за один килограмм от производителей и 46 рублей для розничных покупок.