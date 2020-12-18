Песков выбрал песню для Татьяны Навки

17 декабря прошла большая пресс-конференция Владимира Путина. В ходе интервью пресс-секретаря спросили о прошедшем мероприятии, "бункере президента" и вакцине от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал эксклюзивное интервью Радио "Комсомольская правда". Напомним, что 17 декабря прошла большая пресс-конференция Владимира Путина. В ходе интервью пресс-секретаря спросили о прошедшем мероприятии, "бункере президента" и вакцине от коронавируса.

Так, Дмитрий Песков подметил, что из-за нового формата конференции "определенный дискомфорт был, но на содержании это не отразилось".

- Вы не слышали скрип пера президента, но это не самое главное в пресс-конференции, - сказал пресс-секретарь президента РФ.

В конце интервью ведущие предложили ему выбрать песню для супруги Татьяны Навки. Конечно, Дмитрий Песков сразу привел ассоциации - что-то связанное со льдом и зимой. Ведь Татьяна Навка - российская фигуристка и олимпийская чемпионка.

- Три белых коня, - определился с композицией Дмитрий Песков.

Фрагменты интервью публикует сайт KP.ru