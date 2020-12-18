Татьяна Навка о решении CAS по России: "Это - печально и не очень приятно"

Татьяна Навка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что в 2020 году коронавирус стал большим ударом по этому виду спорта. Потому что спортсменам было тяжело из-за восстановления формы:

- Конечно, готовясь к сезону - не можешь пропустить ни одного дня. Потому что нужно нагонять потом. Чемпионат Европы отменили, и хочется, чтобы потом провели хотя бы без зрителей чемпионат мира. В США это какое-то безумие, когда турнир проходит не только без зрителей, но и еще в маске, - сказала Татьяна Навка про коронавирус в мировом спорте и фигурном катании в частности в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" в интервью Тине Канделаки.

А вот оценивая решение Спортивного суда, который наложил санкции на русских спортсменов, Навка сказала:

- Ну ведь требовали намного более жесткого наказания. Это - печально, и это не очень приятно. Вспоминая себя в детстве, у меня всегда была мечта только первое место. Перед глазами у меня были кадры, когда Ирина Роднина стоит перед Советским флагом и по щеке течет слеза. И я воплотила эту мечту в 2006 году. К сожалению, ни флаг на фоне, а олимпийский флаг, это хорошо. Петь можно в голове гимн, плакать, но - с золотой медалью. Потому что олимпийская медаль никуда не денется.

Но говоря же о допинге в фигурном катании, Навка сказала:

- Никакой допинг не поможет тебе в фигурном катании и твоему вестибулярному аппарату. Ошибка - просто как к этому относится вся страна.