«Самый лучший»: Татьяна Навка рассказала, какой Дмитрий Песков дома

Татьяна Навка о муже: "Дома он прекрасный, любящий, очень семейный… Самый лучший". Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российская фигуристка Татьяна Навка, супруга официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, какой ее муж дома.

- Он меня всегда поддерживает в сложные моменты, успокаивает. Дома он прекрасный, любящий, очень семейный… Самый лучший. Потрясающий отец. Мы любим театр, кино, катаемся на коньках и лыжах, ходим в баню. Он любит заниматься хозяйством по дому, может абсолютно все. У него золотые руки. Я, если честно, была удивлена, что он такой хозяин, - рассказала олимпийская чемпионка, отвечая на соответствующий вопрос Тины Канделаки.

При этом телефон Дмитрия Пескова никогда не выключается: по словам его жены, пресс-секретарь российского президента всегда на связи и знает, что происходит в стране, несмотря ни на что.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Навка также рассказала, где они с супругом берут силы, и хочет ли она, чтобы Песков больше времени посвятил семье.

- Это не наш случай, когда человек на пенсии уходит со всех радаров и садится с удочкой. С такой энергией надо родиться, - сообщила она.

Песков и Навка поженились летом 2015 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, сегодня днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда». Он ответил на вопросы о прошедшей накануне большой пресс-конференции Владимира Путина, «бункере президента» и вакцине от коронавирусной инфекции. В конце ведущие предложили пресс-секретарю президента выбрать песню для супруги Татьяны Навки. Выбор Пескова пал на «Три белых коня» из-за ассоциаций со льдом и зимой, ведь его жена - российская фигуристка и олимпийская чемпионка.