Минэкономразвития: Падение ВВП РФ за 11 месяцев остановилось на уровне 3,5%

Минэкономразвития: Падение ВВП РФ за 11 месяцев фиксируется на уровне 3,5% Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ноябре 2020 года падение ВВП (внутренний валовый продукт) замедлилось до 3,7%, в целом за 11 месяцев этого года спад фиксируется на уровне 3,5%, сообщило Минэкономразвития.

Отмечается, что в октябре спад фиксировался на 4,5%, на 2,8% (уточнена с 3,0%) в сентябре, на 3,1% в августе (оценка уточнена с 3,3%), на 4,2% в июле (оценка уточнена с 4,5%).

В ведомстве отметили, что улучшение динамики ВВП связано с вкладом в процесс обрабатывающей промышленности, показавшей положительную динамику +1,1%, и сельским хозяйством.

«Продолжается уверенный рост в химическом комплексе (включая фармацевтику), деревообработке, легкой промышленности», - добавили в министерстве.

Также показатели стали лучше у машиностроения, металлургического комплекса, и нефтепереработки.

18 декабря в Центробанке сообщили, что рассчитывают на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны, которое непосредственно зависит от роста цен на зерно. Как сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, эти товары переработки могут сделать вклад в общую инфляцию до 0,2%.