Здание «Мосгоргеотреста» на севере Москвы загорелось Фото: Из архива KP.RU

Административное семиэтажное здание горит на севере Москвы в районе метро «Белорусская» на Ленинградском проспекте. Оно принадлежит ГБУ «Мосгоргеотрест». Огонь распространяется очень быстро.

В данный момент из помещений семиэтажки эвакуированы 10 человек.

"По адресу: Ленинградский проспект, 11, в здании "Мосгоргеотреста" начался пожар. Открытое горение происходит на седьмом этаже, огонь интенсивно распространяется", - сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что на этаже, где произошло возгорание, находится человек. Самостоятельно эвакуироваться он не может, пожарные предпринимают все необходимые усилия для его спасения.

Есть вероятность того, что огонь перейдет на кровлю здания. Сейчас спасатели МЧС занимаются тушением открытого огня. Площадь возгорания увеличилась до 300 кв. метров. Из дома, прилегающего к горящему зданию, эвакуировали около 100 человек.

К ликвидации пожара привлекли 224 человека и 64 единицы техники.

Мосгоргеотрест обеспечивает столицу актуальными пространственными данными, геодезической и картографической информацией для разработки проектной документации, строительства и реконструкции зданий и прочих объектов.

3 декабря в столице произошел пожар в больнице. Он был ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Горели строительные конструкции и бытовки. Пожарные спасли из горящего здания 27 человек.