Назван фактор, повышающий риск тяжелого коронавируса у здоровых людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Небольшой процент людей имеет генетическую предрасположенность к тому, что COVID-19 у них, вероятнее всего, будет протекать в тяжелой форме. Данная предрасположенность не зависит от здоровья человека, и риск существует, даже если у пациента нет хронических заболеваний. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в субботу, 19 декабря.

В популяции есть примерно 3-5% людей с такой генетической предрасположенностью, отметила биолог.

- Это не зависит от наличия у них диабета или ожирения. Я имею в виду именно риск тяжелого течения, то есть развития цитокинового шторма, а не просто заражения, - подчеркнула эксперт в интервью «Ленте.ру».

Анча Баранова отметила, что анализы ДНК на такую предрасположенность в обычных лабораториях сделать сложно, но если такое исследование все же получилось провести, то генетик сможет дать заключение по рискам тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Профессор добавила, что знать о своей генетике и предрасположенностях к тем или иным заболеваниям в любом случае полезно: так можно предсказать развитие Альцгеймера, болезней почек и других заболеваний.

Ранее сообщалось, что риск тяжелого течения коронавирусной инфекции увеличивается почти более чем в семь раз у пациентов с ожирением, а вероятность летального исхода с таким заболеванием возрастает почти в девять раз.