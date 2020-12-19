В США изучают случаи аллергической реакции на вакцину от коронавируса Pfizer Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты американского Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов изучают около пяти зафиксированных в стране случаев аллергической реакции на одобренную в США вакцину от коронавирусной инфекции компаний BioNTech и Pfizer. Об этом на брифинге рассказал Питер Маркс, который курирует в Управлении вопросы, связанные с вакциной.

Он рассказал, что аллергию зафиксировали у пяти привитых американцев, все эти случаи сейчас изучают специалисты.

- Мы продолжим внимательно следить за ними. Трудно говорить о них без какой-либо уверенности, пока у нас не будет больше информации. Аллергию могло взывать химическое вещество полиэтиленгликоль, - объяснил он.

Питер Маркс отметил, что данное вещество входит в состав не только вакцины от Pfizer, но прививки от компании Moderna. Эксперт добавил, что компании, несмотря на полученное одобрение, должны продолжать следить за безопасностью и эффективностью своих препаратов.

Напомним, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину Pfizer и BioNTech 11 декабря, в понедельник в США началось применение их препарата.

Накануне в Соединенных Штатах одобрили вакцину от коронавирусной инфекции Moderna. До этого компания была вынуждена забраковать примерно 400 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции из-за серьезных проблем на финальных этапах производства препарата.