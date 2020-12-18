В США одобрили вакцину от коронавируса Moderna Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах одобрили вакцину от коронавирусной инфекции Moderna. Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter в пятницу, 18 декабря, заявил, что поставки препарата начнутся в самое ближайшее время.

- Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинством. Распространение препарата начнется незамедлительно, - написал Дональд Трамп.

До этого комитет экспертов рекомендовал медицинскому регулятору FDA использование в США вакцины производства Moderna от коронавирусной инфекции.

Как сообщал сайт kp.ru, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная центром Гамалеи, будет стоить почти в два раз дешевле ее американского аналога от компании Moderna.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему российский президент Владимир Путин не сделал прививку от коронавируса отечественным препаратом. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что создание вакцины требует обширных данных, и поэтому испытание препарата проходит на разных возрастных группах отдельно, а точных данных о вакцине для людей старше 65 лет пока что нет.

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