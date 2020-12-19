В России за сутки выявили 28 209 новых случаев коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки на территории России врачи зафиксировали 28 209 новых случаев заражения коронавирусом, новых инициированных зарегистрировали во всех регионах страны. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Москве (6 459), Санкт-Петербурге (3 754) и Московской области (1 514). Отмечается, что у 18,8% новых заболевших нет симптомов коронавируса.

За сутки в России от коронавируса или осложнений после него умерли 585 пациентов, смогли полностью выздороветь еще26 109 человек.

С начала пандемии COVID-19 инфекцией заразились 2 819 429 россиян, жертвами заболевания стали 50 347 человек, выздоровело 2 254 742 человека.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что у определённого процента людей в популяции есть генетическая предрасположенность к тому, что COVID-19 у них, вероятнее всего, будет протекать в тяжелой форме.