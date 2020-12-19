В России предложили ввести зарплату для матерей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат российской Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин предложил ввести в стране регулярную заработную плату местным жительницам, которые воспитывают детей. По мнению политика, такая меры будет способствовать повышению рождаемости в России.

- Следует ввести постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мамам. Так следует ввести регулярные выплаты для семей, находящихся в тяжелом финансовом положении, - предложил Олег Шеин в беседе с URA.RU.

С мнением своего коллеги согласился также заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Депутат отметил, что семьи в России очень много средств тратят на содержание детей, и поддержал идею выплат матерям детей до достижения ими совершеннолетнего возраста.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что семьям с детьми до семи лет включительно будет выплачено по пять тысяч рублей в рамках программы государственной поддержки семей. Новая выплата положена только семьям с детьми, которым по состоянию на 17 декабря текущего года не исполнилось восемь лет. При этом родителям, которые уже получали в этом году другие детские выплаты, не надо подавать заявления – средства перечислят им автоматически.