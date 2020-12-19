В Москве ОМОН вскрыл работавший по ночам бар «Квартира»

Бар «Квартира» в Москве могут закрыть на 90 суток из-за нарушения мер против COVID-19. Фото: соцсети

Сотрудники ОАТИ и полицейские в ходе рейда в Москве обнаружили серьёзное нарушение мер безопасности, введенных властями для противодействия пандемии коронавируса. Правоохранители проверили бар «Квартира» на улице Рочдельская в Пресненском районе, сообщает в субботу, 19 декабря, столичный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Примерно в 00:20 по московскому времени сотрудники ОМОН вскрыли запертые двери заведения. В ходе проверки они обнаружили, что зал в баре был заполнен посетителями, обслуживание людей продолжалось, несмотря на полное несоблюдение антикоронавирусных мер. Правоохранители зафиксировали все нарушения.

При проверке был обнаружен полный зал гостей, полным ходом продолжалось их обслуживание. Фото: соцсети

Кроме того, нарушения мер безопасности на фоне пандемии также обнаружили и в соседнем заведении «Никуда не едем».

Сообщается, что за нарушение требований владельцу бара грозит штраф до 300 тысяч рублей, а в случае причинения вреда здоровью людей до одного миллиона. Другой вариант наказания - приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что за минувшие сутки в России зафиксировали 28 209 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество новых инфицированных находятся в Москве: за один день в столице заболели более 6,4 тысячи человек.

ПО ТЕМЕ

Бар «Квартира» в Пресненском районе могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19

Заведение продолжало работать после 23 часов (подробности)