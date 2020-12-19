Какой кашель указывает на коронавирус, рассказал врач

Врач отметил, что вне зависимости от интенсивности COVID-19 кашель всегда является сухим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор медицины Нейт Фавини рассказал о том, какой кашель бывает во время коронавируса.

Он отметил, что вне зависимости от интенсивности COVID-19 кашель всегда является сухим и не сопровождается выделения мокроты, сообщает BGR. Фавини посоветовал при первых появлениях подобного симптома обязательно пройти обследование.

Другие специалисты говорили, что кашель может быть признаком аллергии, астмы и гастроэзофагеальном рефлюксе. Так, Сара Нараян - аллерголог больницы Emerson, рассказала, что кашель при астме может сопровождаться хрипами, которые почти не встречаются у пациентов с коронавирусом. При аллергии зуд и отечность должны исчезать после приема антигистаминных препаратов.

Ранее пульмонолог Минздрава РФ заявил, что кашель при коронавирусе наблюдает лишь у половины пациентов. Он отметил, что это обычный сухой кашель, ничем не отличающийся от кашля при других вирусных инфекциях. Врач посоветовал не заниматься самолечением.