В Роскосмосе заявили, что новой утечки на МКС не найдено

В Роскосмосе заявили, что новой утечки воздуха на МКС нет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отметил, что ведется работа по устранению ранее выявленной утечки на МКС. Новой утечки там нет, сообщил он ТАСС в субботу.

"Продолжается работа по устранению той, что ранее была выявлена", - сказал Крикалев.

Ранее специалист Центра управления полетами сообщил о возможной новой утечке воздуха в переходной камере в модуле "Звезда".

Напомним, 15 октября экипаж МКС сообщил на Землю, что найдено возможное место утечки воздуха в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место утечки похоже на криволинейную царапину длиной 2-3 см.

Позже космонавты совершили выход в открытый космос, сделали фото предполагаемого места негерметичности, но отметили, что снаружи станции в районе трещины повреждений нет.