Лионель Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб

Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси в первом тайме матча чемпионата Испании по футболу против "Валенсии" за несколько секунд до его окончания забил гол ударом головы. Матч завершился со счетом 2:2.

Для аргентинца это стал 643-й мяч в официальных матчах за каталонский клуб.

По количеству голов за один клуб Месси сравнялся с Пеле, забившим столько же мячей в составе бразильского "Сантоса".

Месси провел за "Барселону" 747-й матч.

"Барселона" занимает пятое место в турнирной таблице и пока сохраняет преимущество на протяжении трех матчей подряд (2 победы, 1 ничья) набрав в 13 матчах 21 очко.

В свою очередь "Валенсии" не удается взять победу на протяжении пяти матчей, она идет на 12-й строчке, и после 14 игр имеет 15 очков.

Ранее ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира. В списке претендентов оказались форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.