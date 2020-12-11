Месси и Роналду недавно виделись на игре "Барселона" - "Ювентус". Фото: REUTERS

В пятницу, 11 декабря, ФИФА огласила финалистов на звание лучшего футболиста 2020 года. В топ-3 - два прекрасно знакомых многим людям игрока. Это - Лионель Месси и Криштиану Роналду, сообщила пресс-служба ФИФА.

Третьим игроком, который будет спорить за победу в этой номинации, стал поляк Роберт Левандовски. Нападающий "Баварии" в 2020 году побил немало бомбардирских рекордов в составе своего клуба. И забивал немало в составе сборной Польши.

Напомним, что в 2019 году первое место в гонке за звание лучшего футболиста мира занял Лионель Месси. Второе место - осталось за голландцем Вирджилом ван Дейком. А "бронза" - у Криштиану Роналду. Отметим, что Месси и Роналду - самые титулованные футболисты в битве за звание лучшего игрока мира.

Год назад гонка за звание лучшего игрока мира была нешуточной. И мало кто верил, что Месси добьется победы. Потому что у голландца ван Дейка было больше достижений. Однако же, к слову, Роналду после слива информации о том, что первым станет Лео, не приехал на церемонию.

Месси стал лучшим в мире игроком тогда не зря. В тот год, когда у "Барселоны" не ладились дела, именно аргентинский нападающий стал "вожаком" для молодой команды. И по праву добился успеха, став в шестой раз лучшим футболистом мира.

Отметим, что с 2017 года награда лучшему футболисту мира вручается на специальной церемонии The Best FIFA Football Awards. Она проходит раз в год. С 2010 по 2016 годы было звание лучшего футболиста мира. А до того - "Золотой мяч" журнала France Football. Французское издание после "разьединения" двух наград продолжает вручать уже отдельно свой трофей тоже лучшему футболисту по итогам сезона.