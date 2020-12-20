Немецкий вирусолог назвал важное преимущество российской вакцины от коронавируса

Профессор Гейдельбергского университета назвал преимущество российской вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Важное преимущество российской вакцины от коронавируса «Спутник V» назвал немецкого общества вирусологов, профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер.

Специалист из Германии указал, что препараты, созданные на основе аденовируса, как «Спутник V», проще транспортировать, чем зарубежные препараты, которые можно перевозить только при очень низких температурах – до минус 70°C. Профессор пояснил, что не у всех стран есть возможности транспортировки вакцины в таких условиях.

«Это означает, что для многих стран подойдет не РНК-вакцина (по крайней мере, в ее нынешнем виде), а подойдет вакцина на основе аденовируса, которую не надо так охлаждать и которую можно подвергать способу мягкой сушки», - сказал Ральф Бартеншлагер в фильме Наили Аскер-Заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов рассказал, когда наступает пик иммунного ответа на прививку от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Казусы гонки вакцин: АстраЗенека «потеряла» часть доз, а разработчики «Спутника V» предложили объединить российскую и зарубежную прививки

Продолжаем разбираться в разработках против «болезни века» - отечественных и зарубежных, которые будут доступны жителям нашей страны (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Чем отличаются разные вакцины от коронавируса и какая лучше: пять главных критериев

Как идут дела с разработкой прививки от «болезни века» у нас и в других странах мира, какие проекты в числе лидеров и в чем их плюсы и минусы - «КП» разобралась вместе с экспертами (подробности).