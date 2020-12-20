Глава СВР Сергей Нарышкин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 20 декабря, Служба внешней разведки России отмечает юбилей – столетие со дня создания. Ровно век назад Феликс Дзержинский подписал приказ о создании Иностранного отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).

Этот новый отдел и стал прообразом одной из самых закрытых спецслужб – российской службы внешней разведки, которая с момента своего зарождения мощным инструментом по выявлению угроз безопасности страны.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин в статье для «КП» рассказал, как советские разведчики раскрыли планы США и их западных союзников по созданию атомной бомбы. Он отметил, что добытые нашими бойцами невидимого фронта секреты были бесценны.

Кстати, СВР совместно с ИД «Комсомольская правда» к юбилею издали сборник «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства».