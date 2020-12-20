Белый дом отменил публикацию заявления с обвинением России в кибератаке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сайте Белого дома еще в пятницу, 18 декабря, должно было появиться заявление вашингтонской администрации, в котором планировалось обвинить Россию в причастности к масштабным хакерским атакам на системы американских государственных ведомств и «правительств по всему миру». Однако публикация этого заявления была отменена, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на знакомый с ситуацией анонимный источник.

Собеседник издания утверждает, что «официальные лица в Белом доме были готовы в пятницу днем обнародовать заявление, в котором говорится о том, что Россия сыграла основную роль в кибератаке». Но, по его словам, сотрудники Белого дома «в последний момент» получили указание не публиковать этот документ. Причины, по которым было принято такое решение, источник агентства называть не стал.

К слову, как писал сайт kp.ru, действующий президент США Дональд Трамп усомнился в причастности России к этой кибератаке. По его словам, Пентагон мог преувеличить ее масштабы, а за самой хакерской атакой, вероятнее всего, стоит Китай.