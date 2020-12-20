Bloomberg: От приписываемых России кибератак пострадали 200 организаций

От кибератак, которые западные СМИ ранее приписали России, по всему миру пострадали 200 организаций Фото: EAST NEWS

От хакерских атак на системы американских государственных ведомств и «правительств по всему миру», которые американские СМИ, а потом и госдепартамент США приписали России, в общей сложности пострадали не менее 200 организаций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию в сфере кибербезопасности Recorded Future и три неназванных источника, знакомых с ходом расследования.

По данным собеседников издания, вредоносное обновление программного обеспечения получили примерно 18 тысяч клиентов фирмы SolarWinds, причем компьютерные системы более тысячи из них были взломаны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что «русские хакеры» взломали системы американского Минфина и Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA), которое является одним из подразделений Минторга США, а также министерства внутренней безопасности (МВБ) страны.

К слову, глава Белого дома Дональд Трамп усомнился в причастности России к этой кибератаке. По его словам, Пентагон мог преувеличить ее масштабы, а за самой хакерской атакой, вероятнее всего, стоит Китай.