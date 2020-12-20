В Белом доме Трампа заподозрили в подготовке захвата власти

Axios: Трамп может злоупотребить властью для пересмотра итогов выборов Фото: REUTERS

В Белом доме отмечают, что действующий президент США Дональд Трамп проводит слишком много времени со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэллом, и опасаются, что Трамп может отменить результаты выборов и захватить власть. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на высокопоставленные источники, сообщившие о подозрениях на условиях анонимности.

Чиновники опасаются идей Майкла Флинна о возможном введении военного положения и о конфискации устройств для автоматической регистрации и подсчета голосов избирателей на участках для голосования. Axios уточняет также, что нынешней ситуацией в американской власти обеспокоены политики, пережившие, возможно, больше политических потрясений, чем все остальные члены администрации США. Их также пугает желание Дональда Трампа назначить Пауэлла специальным советником по вопросам фальсификации выборов.

Напомним, 15 декабря состоялось голосование выборщиков. Кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал на нём необходимое количество голосов. Как сообщал сайт KP.ru, инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января.