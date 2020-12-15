За Байдена проголосовали более 270 выборщиков

За демократа Джозефа Байдена проголосовали более 270 выборщиков Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах, наконец, окончательно определился победитель избирательной гонки. За соперника действующего президента США Дональда Трампа – демократа Джозефа Байдена – проголосовали более 270 членов коллегии выборщиков, и его победа на выборах главы государства уже не вызывает сомнений. Это стало понятно после завершения голосования в Калифорнии, где претендента на президентское кресло от Демократической партии поддержали 55 выборщиков, передает телеканал CNN.

В общей сложности Байден набирает 302 голоса, Трамп – 232. Остаются только четыре выборщика от Гавайев, где процедура голосования проходит позже, веем в остальных штатах, но итоги они уже не изменят. Таким образом, демократ Джо Байден станет следующим, 46-м президентом США.