Четыре способа борьбы с перееданием из-за стресса назвал врач

Четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием назвал врач. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий диетолог и консультант Enzymedica UK Мэй Симпкин рассказал справиться с "эмоциональным" перееданием, вызванным стрессом.

Он назвал четыре способа «противостояния» и отметил, что неспособность сопротивляться нездоровой пище обусловлена изменениями в системе принятия решений и импульсного контроля.

Во-первых диетолог советует позаботиться о маршрутах, на которых не будет встречаться вредная еда. Например, избегать кондитерского отдела в супермаркете, пишет Express.

Во-вторых, люди при обезвоживании чаще переключаются на нездоровую пищу. Именно поэтому в момент желания попить переключаются на еду. Врач посоветовал употреблять достаточное количество воды — как в чистом виде, так и в травяных чаях и супах.

В третьих, Симпкин рекомендует готовить пищу с нуля и самостоятельно, используя для этого сырые продукты, а не полуфабрикаты.

Врач заключил, что справиться со стрессом помогут физические нагрузки, которые не только улучшают настроение, но и подавляют аппетит.

Ранее простой способ сбросить лишний вес назвал Александр Мясников. Врач посоветовал «разогнать метаболизм», тогда и проблема избытка веса исчезнет.