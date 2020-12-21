Диетологи рекомендовали не пить много шампанского на Новый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогоднюю ночь можно позволить себе выпить пару бокалов шампанского. В таком количестве напиток даже принесет пользу, поскольку даст позитивный психологический эффект. Однако злоупотреблять шампанским не следует даже на Новый год. Такое мнение выразили врачи в интервью изданию РИА Новости.

Диетолог НМИЦ эндокринологии российского министерства здравоохранения Фатима Дзгоева отметил, что в новогоднюю ночь каждый может позволить себе один-два бокала за праздничным столом.

Ее коллега, кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина согласилась с этим мнением и отметила, что игристое вино в небольших количествах расслабляет, заряжает положительной энергией и оказывает важный психологический эффект, а также поднимает настроение. Но если человек не сможет остановиться на двух бокалах шампанского, ему следует готовиться к тому, что положительная составляющая напитка перейдет во вред.

- Игристое вино быстрее других спиртных напитков ударяет в голову из-за углекислого газа, который ускоряет процесс опьянения, - напомнила эксперт.

Анна Кошечкина подчеркнула, что шампанское противопоказано людям, которые страдают от хронических заболеваний, а также беременным и кормящим женщинам, подросткам и людям с индивидуальной непереносимостью данного напитка. В случае противопоказаний заменить игристое вино можно лимонадом или газированной водой с яблочным соком.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что россиянам можно выпить несколько бокалов шампанского после вакцинации от коронавирусной инфекции, но злоупотреблять алкогольными напитками после введения прививки не следует.