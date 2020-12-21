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Трамп продлил финансирование правительства США на один день

Американский лидер подписал принятый конгрессом временный бюджет, предотвратив шатдаун
Ксения АНУФРИЕВА
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Трамп продлил финансирование правительства США на один день

Трамп продлил финансирование правительства США на один день

Фото: REUTERS

Действующий американский президент Дональд Трамп подписал принятую обеими палатами Конгресса США резолюцию о продлении финансирования федерального правительства государства еще на один день, до 21 декабря включительно. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома.

Срок финансирования федерального правительства истекал в полночь (8 утра по московскому времени). Без принятия данной резолюции наступил бы шатдаун - временное сокращение работы некоторых федеральных органов власти. В последние раз это случилось в декабре 2018 года, из-за чего государственные служащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 суток.

Американские законодатели не смогли согласовать полноценный бюджет к 1 октября, когда в Соединенных Штатах начался 2021 финансовый год, поэтому власти уже несколько раз принимали резолюции о продлении финансирования государственных учреждений. Накануне республиканцы и демократы в американском Конгрессе смогли уладить разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования роста экономики США на фоне эпидемии коронавируса объемом почти в 900 миллиардов долларов.

Напомним, ранее Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, предусматривающий ужесточение санкций против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

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