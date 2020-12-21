Академик РАН назвал «психозом» панику в Европе из-за «британского» штамма коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев считает «психозом» панику, которая возникла в Европе после обнаружения на территории Великобритании нового штамма коронавирусной инфекции. Академик РАН в эфире Радио «Комсомольская правда» отметил, что вирусы постоянно мутируют, а сам COVID-19 мутирует с очень небольшой скоростью.

- На мой взгляд, это чистой воды психоз. Новые варианты вируса, как их называют, хотя это вовсе не новые варианты вируса, они появляются. Вирусам свойственны мутации. А коронавирус как раз мутирует медленно, раз в тридцать медленнее, чем грипп. Недавно была паника про испанский вариант. Это не первая мутация, они все время происходят, - объяснил эксперт.

Виталий Зверев напомнил, что Всемирная организации здравоохранения пока что не объявила эту мутацию крайне опасной, и риски этого изменения коронавируса пока что никто не знает. При этом все мутации, которые наблюдались у инфекции до этого, не меняли ее свойств или структуру.

- Нельзя говорить о том, что вакцина не сработает или что как-то по-другому будет протекать заболевание. Или оно будет более агрессивным, или, наоборот. Вся эта история связана, прежде всего, с правительствами. Они так и не выбрали стратегию борьбы с эпидемией. Все у них происходит кувырком из-за принятия определенных решений не вовремя, - добавил академик РАН.

Напомним, накануне в Британии нашли новый тип COVID-19, который оказался еще более заразным. С 20 декабря власти приняли решение ввести строгие ограничения в Лондоне, а страны Европы начали закрывать свои границы с Англией.

Как писал сайт Kp.ru, доктор Александр Мясников назвал бессмысленным решение некоторых стран Евросоюза закрыть транспортное сообщение с Великобританией. Он также сообщил, что вирусы постоянно мутируют, и вакцины успешно справятся с измененной инфекцией.