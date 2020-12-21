Авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса приостанавливают Колумбия и Финляндия

Британцы массово покидают Лондон после объявления о новых ограничениях Фото: REUTERS

Еще четыре страны приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса – Колумбия, Чехия, Хорватия и Финляндия.

Так, президент Колумбии Иван Дуке объявил, что полеты в Соединенное Королевство и обратно временно прекращаются с 21 декабря, а все граждане, посещавшие Британию в последние две недели или вернутся оттуда в страну после понедельника, должны «оставаться на самоизоляции в течение 14 дней».

С этого же дня приостанавливает прием авиарейсов из Великобритании и Чехия, а всех прибывших из этой страны чешский Минздрав обязал самоизолироваться на 10 дней и сдать тесты на коронавирус. Если результат будет отрицательным, карантин можно прервать.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович сказал, что пассажирское авиасообщение с Великобританией приостанавливается на 48 часов, «пока не будет уточнена информация о возможном новом штамме вируса».

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