Вакцина «Спутник V» впервые зарегистрирована за рубежом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная специалистами научного центра имени Гамалеи, получила свое первое зарубежное регистрационное удостоверение. Отечественные препарат зарегистрировали в Белоруссии, сообщили в понедельник, 21 декабря, представители Российского фонда прямых инвестиций.

- Объявляем о выдаче регистрационного удостоверения российской вакцине против коронавируса «Спутник V» белорусским Минздравом. Белоруссия, таким образом, стала первой страной, которая официально зарегистрировала российский препарат на своей территории. Сейчас в партнерстве с РФПИ в стране ведется работа для локализации производства вакцины, - говорится в сообщении фонда.

Вакцинация добровольцев в Белоруссии российской вакциной началась еще в октябре в рамках проведения в республике клинического исследования препарата. В испытании приняли участие сто человек в восьми больницах, выбранных специалистами в качестве исследовательских центров.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что белорусские специалисты Минздрава высоко оценили безопасность и эффективность вакцины, которая была создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Он считает, что регистрация «Спутника V» в республике позволит ускорить масштабы вакцинации населения и защитить здоровье местных жителей.

Напомним, что по итогам клинических исследований российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на 42-й день введения первой дозы или на 21-день после введения обоих компонентов препарат показал эффективность в 95 процентов.